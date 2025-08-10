Де Хеа про уход из «МЮ»: «12 лет там – один из лучших периодов моей жизни. Покидая клуб, осознаешь, насколько он велик»

Давид Де Хеа назвал период в «Манчестер Юнайтед» одним из лучших в жизни.

Испанец с 2011 по 2013 год выступал за «МЮ».

«Иногда в футболе все складывается именно так. Нельзя контролировать все. Я провел здесь 12 лет, это был очень, очень приятный период – один из лучших в моей жизни.

Играть за этот клуб – невероятно, и особенно осознаешь это, когда покидаешь его. Понимаешь, насколько велик клуб и как сложно было провести 12 лет на таком уровне. Я всегда буду благодарен этому клубу и всем, кто был рядом. Это было потрясающий путь.

Это здорово – и порой трудно описать словами, что чувствуешь на поле при полных трибунах. Для меня это было очень эмоционально. Это я точно никогда не забуду», – сказал вратарь «Фиорентины».

Трудности Де Хеа в «МЮ»: мучился на старте, ел тако, своровал пончик. И некрасиво убрали из клуба после 12 лет