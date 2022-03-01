«Барселона» может предложить Дембеле контракт на 1-2 года. Усман готов попробовать договориться

Вингер Усман Дембеле еще имеет шанс остаться в «Барселоне».

По информации Diario Sport, у полузащитника очень хорошие отношения с главным тренером , и футболист рад, что ему было разрешено играть, несмотря на изначальный запрет со стороны клуба. Дембеле готов попытаться договориться о новом контракте с каталонцами.

«Блауграна» рассматривает вариант с относительно краткосрочным соглашением – на два года максимум, поскольку считает, что он будет более удобен для стороны игрока.

Но сперва она ожидает отказа от прежних финансовых требований, удовлетворить которые она не в состоянии. Инициатива, по мнению клуба, в целом должна исходить от агента Дембеле.

В текущем сезоне 24-летний француз провел 9 игр в и забил 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.