Витцель отказался переходить в «Удинезе». Экс-игрок «Зенита» и «Атлетико» уже договорился о зарплате

Аксель Витцель отказался от трансфера в «Удинезе».

Ранее сообщалось , что 36-летний хавбек подпишет с клубом Серии А контракт по схеме «1+1».

Последним клубом экс-игрока «Зенита » и дортмундской «Боруссии» был «Атлетико », который он покинул этим летом свободным агентом.

По сведениям Sky Sport, Витцель изменил решение и не планирует переходить в «Удинезе », несмотря на финансовую договоренность с итальянским клубом.

В этом сезоне бельгиец провел 14 матчей в Ла Лиге , сделал 1 ассист и заработал 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь .