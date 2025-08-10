Витцель отказался переходить в «Удинезе». Экс-игрок «Зенита» и «Атлетико» уже договорился о зарплате
Аксель Витцель отказался от трансфера в «Удинезе».
Ранее сообщалось, что 36-летний хавбек подпишет с клубом Серии А контракт по схеме «1+1».
Последним клубом экс-игрока «Зенита» и дортмундской «Боруссии» был «Атлетико», который он покинул этим летом свободным агентом.
По сведениям Sky Sport, Витцель изменил решение и не планирует переходить в «Удинезе», несмотря на финансовую договоренность с итальянским клубом.
В этом сезоне бельгиец провел 14 матчей в Ла Лиге, сделал 1 ассист и заработал 1 желтую карточку. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sky Sport
