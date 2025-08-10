Флик – болельщикам «Барселоны»: «Это был особенный год, мы хотим продолжить прекрасную историю. Будем работать усердно и без оправданий. Вперед, «Барса», вперед, Каталония!»

Ханси Флик выступил с речью перед болельщиками «Барселоны».

Сине-гранатовые сегодня принимают «Комо» в рамках Кубка Гампера.

Перед началом матча на стадионе прошло традиционное приветствие команды в преддверии нового сезона. Главный тренер каталонцев Ханси Флик произнес речь на испанском языке.

«Доброй вечер, кулес. Большое спасибо за вашу поддержку в мае прошлого года. Мы пережили вместе очень красивые моменты – это был особенный год, и мы хотим продолжить эту прекрасную историю.

В новом сезоне мы будем работать усердно и без оправданий. Мы хотим выиграть много матчей и много трофеев. Еще раз большое спасибо. Вперед, «Барса», и вперед, Каталония!» – сказал Флик.

Марк-Андре тер Стеген: «Было важно решить мой конфликт с «Барселоной» – пора смотреть вперед. Благодаря Флику у нас команда с характером и хорошей атмосферой в раздевалке»