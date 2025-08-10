  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Марк-Андре тер Стеген: «Было важно решить мой конфликт с «Барселоной» – пора смотреть вперед. Благодаря Флику у нас команда с характером и хорошей атмосферой в раздевалке»
9

Марк-Андре тер Стеген: «Было важно решить мой конфликт с «Барселоной» – пора смотреть вперед. Благодаря Флику у нас команда с характером и хорошей атмосферой в раздевалке»

Марк-Андре тер Стеген выступил перед матчем за Кубок Жоана Гампера.

Ранее немецкий вратарь перенес операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги – одобрение этого заключения позволило бы команде зарегистрировать новичка. В связи с этим клуб начал дисциплинарное разбирательство и решил временно лишить тер Стегена статуса капитана первой команды. Позднее «Барселона» заявила о разрешении ситуации и возвращении Марку-Андре капитанской повязки. 

«Большое спасибо, что пришли на «Эстади Йохан Кройфф». Очевидно, у всех нас одна мечта – мы хотим вернуться домой, на «Камп Ноу», осталось совсем немного.

Что касается меня лично, то я считаю, что было важно решить конфликт между мной и клубом, пришло время смотреть вперед. Мы начинаем сезон с большим энтузиазмом, впереди очень напряженный сезон, осталось всего несколько дней [до его начала], и мы работаем, чтобы добиться еще больших успехов.

Сегодня мы играем против «Комо», где много знакомых лиц и друзей с прошлым в «Барсе». В прошлом сезоне мы выиграли три трофея, и сегодня здесь нет некоторых наших товарищей – мы хотим поблагодарить их от имени всей команды.

Кроме того, теперь у нас есть новые лица, в том числе Тек (Войчех Шченсны – Спортс’‘). Мы приветствуем их и хотим оказать максимальную поддержку. С этими подписаниями мы станем сильнее, и я уверен, что они очень хорошо впишутся в наш коллектив.

Как всегда, мы должны совершенствоваться в некоторых аспектах, и мы будем бороться за то, чтобы с вашей помощью завоевать все возможные титулы.

Спасибо Ханси [Флику] и его штабу, мы наслаждались прошлым сезоном. Он вернул нам качественный футбол. Теперь у нас есть команда с сильным характером, с хорошей атмосферой в раздевалке и за ее пределами, и я надеюсь, что мы добьемся больших успехов. Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония!» – сказал тер Стеген.

Тер Стеген – снова капитан «Барсы»: подписал заключение, о проблемах с регистрацией – не знал

Что «Спартаку» делать со Станковичем?31246 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoВойчех Шченсны
Кубок Жоана Гампера
logoМарк-Андре тер Стеген
logoКомо
logoЛа Лига
товарищеские матчи (клубы)
logoХанс-Дитер Флик
Эстади Йохан Кройфф
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Звездный стилист Cердан о волосах Ямаля: «Это ошибка – он выбрал блонд, а получился желтый. У Ламина очень узкий лоб и очень широкие брови, ему нужна другая прическа»
2110 августа, 12:36
«Барселона» предоставила Ла Лиге медицинское заключение по операции тер Стегена. Клуб может узнать решение медкомиссии во вторник или среду
229 августа, 16:11
Главные новости
Хасселбайнк выступит в британском танцевальном шоу Strictly Come Dancing: «Покажу иную работу ног, надеюсь, без автоголов»
4вчера, 22:13Фото
Харри Магуайр: «Многие в Англии ненавидят «МЮ», поэтому внимание к нему более пристальное. Мы должны справляться с давлением и играть так, будто мы на детской площадке»
17вчера, 21:52
«ПСЖ» хотел убрать слова Хакими про «Золотой мяч» из его интервью, защитник отказался. Клуб поддерживает Дембеле, но не хочет обижать других игроков (L’Équipe)
16вчера, 21:45
«Наполи» показал кофейный третий комплект формы на сезон-2025/26
15вчера, 21:27Фото
Антонио о клубах: «Игроки для них – мясо. Как только мы начинаем портиться – пора продавать или выбрасывать. Если клуб думает о деньгах, почему игроку нельзя?»
22вчера, 21:08
Морган поздравил Роналду и Джорджину с помолвкой: «Такая замечательная пара! Желаю в браке таких же успехов, каких Криштиану добился на поле»
13вчера, 20:52Фото
Друг Доннаруммы о «ПСЖ»: «После всего, что Джанлуиджи сделал, помог выиграть ЛЧ, они даже не заявили его на Суперкубок Европы, в котором клуб никогда не сыграл бы без него»
57вчера, 20:41
Шешко назвал Ибрагимовича своим кумиром: «Я смотрел каждое видео с ним на ютубе. Златан потрясающий, мне нравится его игра и то, как он наслаждается футболом»
3вчера, 20:24
Капитаны команд Ла Лиги не знали о планах провести матч «Барсы» и «Вильярреала» в Майами. Игроков интересует длительность отдыха и сборов, медицинская и юридическая страховка (MD)
26вчера, 19:26
Забарный прошел медосмотр в «ПСЖ» и подписал контракт (RMC Sport)
72вчера, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» рассматривает подписание Линделефа. Тен Хаг работал с защитником в «МЮ»
2вчера, 22:02
Фрей о Доннарумме вне заявки «ПСЖ» на Суперкубок: «Я шокирован. Джиджо – лучший вратарь мира, почему в нем сомневаются? В Англии он преуспеет, уверен»
6вчера, 21:35
Энрике о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «В первых матчах мы ходили по краю, уверенность упала – все изменилось благодаря самоотверженности игроков. Цель на сезон – бороться за каждый трофей, стать еще лучше»
вчера, 21:11
Аклиуш интересен «Интеру» и неназванному европейскому топ-клубу. «Монако» хочет получить около 70 млн евро
2вчера, 20:46
«Уволить Семака – невероятная глупость, он справится. «Зениту» нужно пригласить кого-то типа Станковича?» Рапопорт про тренера
25вчера, 20:32
«Милан» отдал Терраччано в аренду «Кремонезе» с обязательным выкупом
1вчера, 20:24Фото
«Торпедо» идет в зоне вылета после четырех туров Первой лиги. Команда уступила 0:1 костромскому «Спартаку»
5вчера, 20:21Видео
Грилиш прошел медосмотр в «Эвертоне» перед арендой из «Ман Сити» с правом выкупа за 50 млн фунтов
5вчера, 20:14
Кривцов о «Краснодаре»: «Доказали себе в первую очередь, что можем выиграть РПЛ. Психология точно изменилась, выходить на поле стало приятнее»
2вчера, 20:05
«Семак в растерянности. Его все ругают, но кто бы мог возглавить «Зенит»? Ни одной фамилии никто не называл. В случае неудачи со «Спартаком» флажок может упасть». Стрепетов о тренере
18вчера, 19:59