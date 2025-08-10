Марк-Андре тер Стеген: «Было важно решить мой конфликт с «Барселоной» – пора смотреть вперед. Благодаря Флику у нас команда с характером и хорошей атмосферой в раздевалке»

Марк-Андре тер Стеген выступил перед матчем за Кубок Жоана Гампера.

Ранее немецкий вратарь перенес операцию на спине и отказался подписывать медицинское заключение для комиссии Ла Лиги – одобрение этого заключения позволило бы команде зарегистрировать новичка. В связи с этим клуб начал дисциплинарное разбирательство и решил временно лишить тер Стегена статуса капитана первой команды. Позднее «Барселона » заявила о разрешении ситуации и возвращении Марку-Андре капитанской повязки.

«Большое спасибо, что пришли на «Эстади Йохан Кройфф». Очевидно, у всех нас одна мечта – мы хотим вернуться домой, на «Камп Ноу», осталось совсем немного.

Что касается меня лично, то я считаю, что было важно решить конфликт между мной и клубом, пришло время смотреть вперед. Мы начинаем сезон с большим энтузиазмом, впереди очень напряженный сезон, осталось всего несколько дней [до его начала], и мы работаем, чтобы добиться еще больших успехов.

Сегодня мы играем против «Комо », где много знакомых лиц и друзей с прошлым в «Барсе». В прошлом сезоне мы выиграли три трофея, и сегодня здесь нет некоторых наших товарищей – мы хотим поблагодарить их от имени всей команды.

Кроме того, теперь у нас есть новые лица, в том числе Тек (Войчех Шченсны – Спортс’‘). Мы приветствуем их и хотим оказать максимальную поддержку. С этими подписаниями мы станем сильнее, и я уверен, что они очень хорошо впишутся в наш коллектив.

Как всегда, мы должны совершенствоваться в некоторых аспектах, и мы будем бороться за то, чтобы с вашей помощью завоевать все возможные титулы.

Спасибо Ханси [Флику ] и его штабу, мы наслаждались прошлым сезоном. Он вернул нам качественный футбол. Теперь у нас есть команда с сильным характером, с хорошей атмосферой в раздевалке и за ее пределами, и я надеюсь, что мы добьемся больших успехов. Да здравствует «Барса», да здравствует Каталония!» – сказал тер Стеген .

