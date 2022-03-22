Вице-президент «Барсы» допустил, что Дембеле останется в клубе. Агенты игрока готовы к новым переговорам

Вице-президент «Барселоны» заявил, что может остаться в команде.

«Как вы знаете, переговоры не принесли результатов, но говорит, что Усман – исключительный футболист, что он много делает для клуба.

Думаю, что Хави выполняет фундаментальную работу, в том числе психологическую, помогая Демеле лучше понять систему. Понятно, что Хави – пример для игроков.

Не исключаю, что мы можем снова встретиться с его агентами, обсудить возможность того, что Усман остается в клубе», – заявил Рафа Юсте в эфире Catalunya Ràdio.

По данным Diario Sport, агенты французского футболиста готовы начать новые переговоры с «Барселоной», забыв о старых обидах.

«Если нам позвонит «Барса», мы приедем», – такие слова прозвучали от представителей Дембеле.

В «Барсе» уверены, что Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ». Клуб не будет пытаться удержать вингера