Терюшков о проверке судей на полиграфе: «Мне кажется, это уничижение личности, абсолютно никакой пользы от этого не будет»

Роман Терюшков высказался о проверке судей на детекторе лжи.

Ранее РФС вызвал на полиграф арбитров Алексея Матюнина и Павла Шадыханова по итогам работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

– В целом каково ваше личное мнение о практике полиграфа?

– Вы знаете, границу перейти, заступить за красную линию не так сложно. Вопрос в том, какая будет от этого действенная польза. Мне кажется, абсолютно никакой. Мне кажется, это такое некоторое уничижение личности.

Боюсь, что так можно просто остаться без судей – и все. Или начнут судить так, что футбола в принципе не будет. Любое касание – свисток. Если вы посмотрите, как играют в Европе, там судьи позволяют борьбу на поле.

Для меня, конечно, полиграф – это за гранью. Но я не комментирую решения ответственных органов. Значит, они чем-то руководствуются, это их право. Однако всегда надо нести ответственность за то, что будет в дальнейшем. И спустя полгода, год или два посмотреть, оценить решение и наказать или поощрить человека, который его принял», – сказал член наблюдательного совета «Химок».