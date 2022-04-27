«Бог есть». Широков о вызове судей Матюнина и Шадыханова на полиграф

прокомментировал информацию о вызове судей на полиграф.

Проверку на детекторе лжи пройдут и Павел Шадыханов.

«Если бы хоть кто-нибудь посмотрел видеозапись, то при подаче был явный офсайд у Тихого, то есть уже можно было не доводить дело до просмотра ВАР на предмет назначения пенальти. Обоснование дать пенальти для меня противоречиво.

Санкции к Матюнину и Шадыханову? Бог есть. Мое личное мнение, что абсолютно заслуженно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Арбитров пригласили пройти проверку на полиграфе из-за работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

Ранее ЭСК РФС признала, что Матюнин совершил две ошибки во время игры. За это его и Шадыханова могут отстранить до конца сезона.

«Предлагаю ввести детекторы лжи – договорняки вмиг исчезнут». Как полиграф вошел в русский футбол

Детектор лжи – любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть