«Бог есть». Широков о вызове судей Матюнина и Шадыханова на полиграф

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Роман Широков прокомментировал информацию о вызове судей РПЛ на полиграф. 

Проверку на детекторе лжи пройдут Алексей Матюнин и Павел Шадыханов. 

«Если бы хоть кто-нибудь посмотрел видеозапись, то при подаче был явный офсайд у Тихого, то есть уже можно было не доводить дело до просмотра ВАР на предмет назначения пенальти. Обоснование дать пенальти для меня противоречиво.

Санкции к Матюнину и Шадыханову? Бог есть. Мое личное мнение, что абсолютно заслуженно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Арбитров пригласили пройти проверку на полиграфе из-за работы на матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

Ранее ЭСК РФС признала, что Матюнин совершил две ошибки во время игры. За это его и Шадыханова могут отстранить до конца сезона.

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