Терюшков о 4:1 с «Крыльями»: «Судья отработал без ошибок, все карточки очевидны. «Химки» от «Уфы» камня на камне не оставят»

Роман Терюшков не увидел ошибок в работе судьи на игре «Химок».

В матче 26-го тура у были удалены два футболиста, и самарская команда проиграла 1:4.

«Полтора месяца без поражений, сегодня была очень важная победа.

Я еще в начале сезона говорил, что мне нравятся «Крылья», там собраны хорошие игроки. Быстрая, дерзкая и мастеровитая команда с молодыми ребятами. То, что сегодня получилось обыграть с таким счетом, – это отлично. Для нас эти 3 очка как 6.

Мы сейчас оторвались, вчерашний матч и «Уфы» стал для нас дополнительной мотивацией. Следующую игру с «Уфой» уже проведем совсем в другом настроении.

Думаю, от «Уфы» камня на камне не оставим. Будем готовиться.

Я считаю, судья отработал без ошибок. Все карточки и нарушения были очевидны. Мне не казалось, что все было в одну сторону.

С приходом Юрана мы играем организованно, без каких-либо нарушений. Если вы посмотрите статистику, у «Химок» в последних матчах нарушения единичные», – отметил член наблюдательного совета «Химок».

«Судейство держало «Крылья» в напряжении. В правилах абсурд, все тренеры между собой об этом говорят». Осинькин об удалениях в матче с «Химками»