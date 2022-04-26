Экс-тренер Узбекистана: «Если всем кажется, что Россия будет выигрывать в Азиатской конфедерации, это заблуждение»

поделился мнением о перспективах сборной России в случае перехода Азиатскую конфедерацию.

59-летний тренер давно работает в Узбекистане. Он возглавлял многие местные клубы и национальную сборную.

«Не думаю, что переход России в Азиатскую конфедерацию пойдет на пользу российскому футболу. Но, ясное дело, если выбор между выступлениями в Азии и полной изоляцией, лучше играть, безусловно. Вообще, человек не должен страдать, не имея возможности заниматься своей профессией. Никто не может запретить ему работать.

Но если всем кажется, что россияне будут выигрывать, это заблуждение. Очень сложно адаптироваться к погодным условиям, существующим в Азии. В Саудовской Аравии или ОАЭ и в 10 часов вечера душно. Даже если матч начинается в это время, играть в таких условиях очень сложно. А в Таиланде или Малайзии другая проблема – большая влажность. Плюс игроки вряд ли выдержат дальние перелеты.

тоже думала, что придет в Азиатскую конфедерацию и все начнет выигрывать. Но это оказалось далеко не так. Россия тоже не будет штамповать победы там. Можете даже не думать, что получится легкая прогулка», – сказал Абрамов.