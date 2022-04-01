Корнаухов о переходе России в Азиатскую конфедерацию: «Нам могут не разрешить. Надо играть там, где играли»

высказался о положении России в мировом футболе.

«Многие перед конгрессом сходились во мнении, что это [исключение ] должно произойти. С одной стороны хорошо, что мы остались, но мы все равно пока остаемся без международных соревнований. Но надеемся, что все образуется.

Все ищут какие-то варианты, если нас исключат, в том числе обсуждают переход в Азиатскую футбольную конфедерацию. Но в том дело, что нам могут не разрешить туда перейти. Нам надо играть там, где мы играли, – в Европе, в мире.

Что касается чемпионата мира, который пройдет зимой, то многим здесь будет легче. Команды, которые отдохнут летом, у них не будет всего сезона за спиной, здесь у них будет летом спокойно передышка, а в декабре – играют», – сказал экс-игрок сборной России в эфире программы «Все на Матч!».