РФС не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию в случае бана от УЕФА

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

РФС не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию из УЕФА.

Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.

«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», – сообщил источник.

Журналист Нобель Арустамян писал, что РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию после истечения срока возможной дисквалификации.

Конгресс ФИФА, на котором, вероятно, будет рассмотрен вопрос о статусе РФС, состоится завтра, 31 марта.

Ранее российские клубы и сборные были отстранены от всех международных соревнований.

Россию могут исключить из ФИФА уже 31 марта. Что нужно знать?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные