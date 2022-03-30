РФС не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию в случае бана от УЕФА

РФС не планирует уходить в Азиатскую конфедерацию из .

Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией.

«Даже если ФИФА наложит бан, который повлечет за собой бан и от УЕФА, в РФС не намерены уходить из европейского футбола и планируют остаться в УЕФА после снятия ограничений», – сообщил источник.

Журналист Нобель Арустамян писал, что может перейти в Азиатскую конфедерацию после истечения срока возможной дисквалификации.

Конгресс ФИФА, на котором, вероятно, будет рассмотрен вопрос о статусе РФС, состоится завтра, 31 марта.

Ранее российские клубы и сборные были отстранены от всех международных соревнований.

Россию могут исключить из ФИФА уже 31 марта. Что нужно знать?