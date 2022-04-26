Карло Анчелотти: «В этой ЛЧ у «Реала» были очень сложные соперники, их считали фаворитами. В матче с «Ман Сити» важна оборона»

Главный тренер высказался об игре с «Манчестер Сити».

Сегодня команды встретятся в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Если не играть компактно, то придется страдать. Оборона будет важным аспектом в этой игре. Будут моменты, когда «Сити» будет контролировать мяч. Все очень просто: если владение у них, то нужно не смотреть, а обороняться и стараться отобрать мяч. Нужно прессинговать высоким, средним и низким блоком, а потом, когда мяч окажется у нас, создавать.

Из-за отмены правила выездного гола это противостояние будет более открытым. Нужно принять во внимание и то, что оно длится 180 минут.

Сейчас в нас сочетаются счастье, ведь очень близки к выходу в финал самого важного турнира в мире, и обеспокоенность, ведь нашим соперником станет очень сильная команда.

В этой мы встречались с очень сложными соперниками. В самом начале турнирах их считали фаворитами на победу в турнире. Для нас все сложилось хорошо, и с мы тоже поборемся, в этом нет никаких сомнений», – сказал тренер «Реала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры между «Ман Сити» и «Реалом». Будет доступна и видеотрансляция. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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