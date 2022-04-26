Именно Анчелотти запустил «синдром Гвардиолы». Сегодня у Пепа есть шанс отомстить (ну или снова попасть в ловушку)

Вадим Лукомский – о комплексах Пепа.

29 апреля 2014 года Карло Анчелотти нанес Пепу Гвардиоле самое сокрушительное поражение в его карьере. Оно сыграло ключевую роль в формировании у каталонца комплекса, который известен как «синдром Гвардиолы».

«Бавария» уступила дома «Мадриду» со счетом 0:4, но в данном случае контекст матча даже важнее унизительного счета. Он подробно описан у Марти Перарнау в Pep Confidential – ценность этой книги в эксклюзивном доступе автора к команде. Весь первый сезон Пепа в Германии он сопровождал «Баварию», а позже в деталях описал, что видел и слышал.

Согласно Перарнау, несмотря на поражение 0:1 в Мадриде, Гвардиола был доволен содержанием первой встречи – считал, что у команды получилось все, кроме реализации. После того матча каталонец обратился к игрокам со следующими словами: «Я бесконечно благодарен вам за все, что вы сделали на «Бернабеу». Вы проявили исключительную храбрость и сыграли как раз в такой футбол, который я хочу видеть. Я горжусь всеми вами».

В ответном матче Гвардиола хотел использовать схему 3-4-3, которая в некоторых эпизодах переходит в 3-5-2. В таком расположении он видел оптимальный баланс для доминирования в центре и сдерживания контратак. Но ближе к матчу у тренера закрались сомнения. Он вспомнил, что в последний раз команда играла в три защитника четыре месяца назад, и засомневался, что у него хватит времени на подготовку.

«Бавария» вышла на игру в формации 4-2-3-1, которая в книге называется 4-2-4 (разница в том, что Мюллера записывают в атаку, а не на позицию под нападающим), что еще сильнее подчеркивает проблему центра и сдерживания контратак, которыми «Мадрид» уничтожил «Баварию». Провал был заслуженным и полномасштабным. «Весь сезон я избегал игры 4-2-4. Весь сезон. И сегодня, в самый важный день года, я решил так сыграть. Полный обсер», – записал послематчевую эмоцию Пепа Перарнау.

Изначальный план Гвардиолы отправился в мусорку после беседы с игроками в понедельник перед матчем. Пеп спросил об их настрое и тактических предпочтениях. Футболисты рассуждали «о славной истории немецких камбэков и об эйфории, которую все ощущали в другие легендарные вечера». Доминированию в центре и контролю быстрых атак соперника они предпочитали возможность «выйти и наброситься на соперника с первых же секунд». Делать это планировали в старой доброй и хорошо знакомой формации.

Гвардиола посчитал, что желания игроков в такой момент важнее тактики. Позже подлинность версии Перарнау подтверждал Филипп Лам: «Пеп вызвал к себе шестерых опытных футболистов и спросил, как мы хотим сыграть. Он согласился с нашими пожеланиями. После игры все преподносилось как провал системы Гвардиолы, но на самом деле система была не его. Даже странно, что эти критики не заметили, что в том матче мы совсем не играли в футбол Пепа».

Кажется, унижение от «Мадрида» Анчелотти пошатнуло психологическое равновесие Гвардиолы. Хорошая тактическая работа – это поиски баланса между тем, что нужно для нейтрализации соперника, и тем, что могут/готовы/хотят исполнить футболисты. В тот вечер Пеп проиграл из-за одной крайности, а потом на долгие годы погрузился в другую – в изобретение планов, которые, по его мнению, тактически безупречны, но неудобны или слишком непривычны его футболистам (это и называют «синдромом Гвардиолы»).

Слова Пепа после 0:4 показательны и похожи на клятву самому себе: «Я здесь не для того, чтобы менять немецкую футбольную культуру, даже культуру отдельной «Баварии». Это не моя цель. Но, с другой стороны, я не могу научить игроков тому, во что сам не верю. Извините, у меня есть собственные идеи, их я и буду использовать в следующем сезоне. Я понимаю и принимаю критику за «Реал», но я же не какой-нибудь упрямый фанатик. Я умею слушать и наблюдать.

Я с радостью готов меняться, но не заставляйте меня делать то, во что я не верю. Иначе пострадает «Бавария», а игроки перестанут мне доверять. Я знаю, что тут Германия, и я адаптируюсь к ней. Здесь я уже играл с одним, иногда даже двумя классическими нападающими. Я делал вещи, которых никогда не делал в «Барселоне», я никогда не пытался заставить «Баварию» играть, как «Барса». Слишком разные футболисты. Но я не могу разрабатывать тактику на основании желаний футболистов – каждый попросит что-то свое».

С тех пор Пеп не повторял ту ошибку, но придумывал все более извращенные способы вылетать из Лиги чемпионов. Например, в полуфинале-2015 применил персональный прессинг против «Барселоны». Тактика была внезапной для игроков, слишком смелой против такого техничного соперника и очевидно недооценивала уровень игры Тер Стегена в пас. Блестящие дальние пасы кипера эпизодически уничтожали прессинг и создали «Барсе» достаточно моментов.

Яркие примеры в «Сити» – вылеты против «Тоттенхэма» и «Лиона» (хотя практически каждый провал в той или иной степени можно отнести к синдрому). По ссылкам проблемы описаны детально. Коротко: общий элемент – внезапная новая схема и чрезмерное желание перестраховываться от контратак вместо построения собственных атак.

После «Лиона» о «синдроме Гвардиолы» говорила даже жена Александра Зинченко Влада Седан (просто, чтобы вы ощутили степень проникновения этого явления в поп-культуру): «Это прокол Гвардиолы. В такой ответственный момент делать такую экспериментальную тактику для «Сити» – это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в 3 центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову».

На самом деле здесь очень точно расставлены акценты. Из-за неспособности игроков воплотить план Пепа мы банально оказываемся неспособны оценить его качество. Это не гениальные тренерские задумки, которые не доходят до игроков (как иногда пытаются подавать) – это плохая тренерская работа, потому что задумки не дошли до игроков. А каков был план – гениальным или шарлатанским – мы так и не узнаем.

Разумеется, о синдроме спрашивали и футболистов, которые с ним пересекались. Пожалуй, самую глубокую и взвешенную оценку дал Томас Мюллер:

«Большое достоинство стиля Гвардиолы – умение доминировать над слабыми соперниками просто в невероятной степени. Против таких оппонентов его команды показывают себя значительно лучше, чем другие топ-клубы, потому что его футбол дает тотальный контроль, который практически исключает случайные голы соперников.

Поэтому в долгосрочной перспективе Гвардиола лучший – как и его команды. Но в матчах плей-офф Пеп уделяет слишком много внимания соперникам и их сильным сторонам. Он разрывается между максимальным вниманием к сопернику и верой в свои принципы. По этой причине иногда мы не на 100% понимали, что нужно делать».

Показательны и свидетельства экс-помощника Гвардиолы Доменека Торрента: «Пеп неспособен подойти к матчу (даже товарищескому) без просмотра соперника и детального изучения их игры – какие у них вингеры, как они строят игру в центре, используют ли ромб? Он должен дать ответы на все вопросы. Только так он может чувствовать себя уверенно».

Кажется, Торрент намекает на психологическую природу проблем – самому Гвардиоле настолько детальное изучение соперников нужнее, чем игрокам. На выходе получаем overthinking. Но в большом материале The Athletic есть и другая гипотеза: источник, близкий к игроку основы «Ман Сити», признавался, что футболисты не всегда знают, что от них требуется и что «лишь испанцы» полностью понимают Пепа.

В таком ракурсе это выглядит как проблема «вторых языков» – теория строится на предположении, что даже при безупречном владении языком некоторые тактические тонкости не получается передать. Эта версия тоже весьма неплохо вписывается в хронологию – пока Пеп тренировал «Барсу», у него были регулярные победы в ЛЧ и не было вылетов такого типажа. Команда вылетела из-за блестящего тактического плана соперника, умноженного на эффект исландского вулкана («Интер»-2010), и тотального невезения исторических масштабов («Челси»-2012), но оба раза играла в свой футбол.

Проблемы начались именно с иностранными клубами.

Увы, эта версия не объясняет, почему в матчах с меньшим уровнем давления (например, в топ-играх АПЛ), футболистам Гвардиолы удается реализовывать его трудные тактические указания. История о психологической травме и клятве самому себе после 0:4 от Карло Анчелотти намного лучше вписывается в характер проблем.

Иронично, что в этом сезоне Пеп обходится без ходов, которые можно было бы записать в синдром. Шепотом можно говорить даже об обратной тенденции – тонких, не слишком резких и понятных ходах, которые помогают футболистам (раз, два).

А вот некоторые ходы Анчелотти вполне идеально вписались бы в синдром Пепа. Главный пример – схема на класико без нападающих. Показательным был публичный разнос от Тибо Куртуа – бельгиец упомянул, что такое происходит уже не в первый раз и что футболисты банально не поняли указаний в перерыве:

«Нам нужно будет обсудить тактику на этот матч внутри команды. Она не сработала и в начале матча, и в начале второго тайма. Нам нужно будет все обсудить, но не тут, а внутри команды. Раньше мы играли с ложной девяткой против «Атлетика» в Кубке – и почти ничего не создали в атаке. Ситуация повторилась. Тренер пытался внести изменения в перерыве. Мы их не поняли, а уже через 40 секунд после выхода на второй тайм Ферран убегал один на один со мной».

«Мадрид» не впечатляет в топ-матчах этого сезона (особенно если речь о стартовых планах). В то же время в самый важный момент придумка Анчи сыграла – гибридная схема с Феде Вальверде в роли ситуативного правого против «Челси» (победа 3:1 в Лондоне).

Сегодняшний матч – гарантированный яркий сюжет, закручивающийся вокруг синдрома. Гвардиола, который наконец замкнет круг, или свежая травма Пепу от Анчи, или смена ролей, в которой Анчи выступает в роли Пепа – любой вариант безумно интригует. В общем, тактические сюрпризы кажутся вероятными (с двух сторон) – какой-то из них мы после матчей сможем записать в «синдром Гвардиолы». Имя каталонца прочно закрепилось в названии явления, но не факт, что сегодня автором такого решения будет именно Пеп.

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose, Adam Pretty, Alex Grimm, Laurence Griffiths, Denis Doyle / Stringer; globallookpress.com/Panoramic/ZUMAPRESS.com