Карло Анчелотти: «Цель «Реала» – финал ЛЧ. Там у нас обычно более высокие шансы на победу»

Главный тренер высказался об игре с .

Команды встретятся 26 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Для нас очень важна история «Реала» в этом турнире, а для наших соперников – еще важнее. Эта история, которую клуб писал годами, помогает футболистам чувствовать тяжесть клубной футболки – и это положительный эффект. Выход на поле в этой футболке накладывает на игрока ответственность в хорошем смысле.

В полуфинал вышли две команды, от которых этого не ожидали, – «Реал» и «Вильярреал». Мы рады, что дошли до этой стадии и дадим бой. «Реал» всегда сражается на все 100%.

Исход противостояния не будет решен завтра, он будет решен на «Сантьяго Бернабеу».

Для нас выход в полуфинал – это не успех, мы жаждем выхода в финал. Наша цель – выйти в финал, и «Реал», попадая в финал, обычно имеет более высокие шансы в нем победить», – сказал итальянец.

Анчелотти – третий тренер, вышедший в 1/2 финала ЛЧ в 8-й раз. До него это делали Моуринью и Гвардиола