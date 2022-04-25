Карло Анчелотти: «Цель «Реала» – финал ЛЧ. Там у нас обычно более высокие шансы на победу»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре с «Манчестер Сити».

Команды встретятся 26 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Для нас очень важна история «Реала» в этом турнире, а для наших соперников – еще важнее. Эта история, которую клуб писал годами, помогает футболистам чувствовать тяжесть клубной футболки – и это положительный эффект. Выход на поле в этой футболке накладывает на игрока ответственность в хорошем смысле.

В полуфинал вышли две команды, от которых этого не ожидали, – «Реал» и «Вильярреал». Мы рады, что дошли до этой стадии и дадим бой. «Реал» всегда сражается на все 100%.

Исход противостояния не будет решен завтра, он будет решен на «Сантьяго Бернабеу».

Для нас выход в полуфинал – это не успех, мы жаждем выхода в финал. Наша цель – выйти в финал, и «Реал», попадая в финал, обычно имеет более высокие шансы в нем победить», – сказал итальянец.

Анчелотти – третий тренер, вышедший в 1/2 финала ЛЧ в 8-й раз. До него это делали Моуринью и Гвардиола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные