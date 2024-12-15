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Депутат Журова о показе Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026: «Крым – наш, и ФИФА об этом знает»

Светлана Журова высказалась о показе Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026.

Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА из-за карты, показанной в трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. На ней Крым является частью России – после референдума, проведенного в марте 2014 года, республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ. В видео ФИФА о процедуре жеребьевки отмечали команды, которые не могут встретиться по политическим причинам. 

«Крым – наш, и ФИФА об этом знает. ФИФА показала правильную карту во время трансляции жеребьевки чемпионата мира.

Вариантов других быть не может – Крым стал частью России по итогам референдума, это воля народа. Украине придется признать это. Думаю, что ФИФА не будет извиняться перед Украиной», – сказала депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка.

МИД Украины призвал ФИФА извиниться за показ Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026

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Опубликовано: Sports
Источник: «ВсеПроСпорт»
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