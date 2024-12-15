МИД Украины призвал ФИФА извиниться за показ Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026

МИД Украины выразил недовольство показом Крыма как части России.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий опубликовал возмущенное сообщение в X по поводу карты, показанной в трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

На ней Крым является частью России – после референдума, проведенного в марте 2014 года, республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ. В видео ФИФА о процедуре жеребьевки отмечали команды, которые не могут встретиться по политическим причинам.

«ФИФА, с вами все в порядке? Мы ожидаем публичных извинений», – написал Тихий.

УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА из-за показа Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026