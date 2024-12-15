МИД Украины призвал ФИФА извиниться за показ Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026
МИД Украины выразил недовольство показом Крыма как части России.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий опубликовал возмущенное сообщение в X по поводу карты, показанной в трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.
На ней Крым является частью России – после референдума, проведенного в марте 2014 года, республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ. В видео ФИФА о процедуре жеребьевки отмечали команды, которые не могут встретиться по политическим причинам.
«ФИФА, с вами все в порядке? Мы ожидаем публичных извинений», – написал Тихий.
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА из-за показа Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026
Опубликовано: Sports
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем