Карло Анчелотти: «Реал» поверил в то, что я могу сделать, и я наслаждаюсь работой. Рад вернуться»

Главный тренер объяснил причины возвращения в клуб.

26 апреля мадридцы сыграют с в полуфинале чемпионов.

– В этой ЛЧ у нас были очень тяжелые матчи, мы привыкли к трудностям. Мы сражались за успех, и все сложилось в нашу пользу. Не стоит даже сомневаться в том, что и завтра мы будем сражаться.

Мы не думаем о том, что будет в субботу («Реал» может оформить чемпионство в – прим. Sports.ru). Мы стали намного ближе к титулу, можем взять его на своем стадионе и постараемся так и сделать. Мы рады, что имеем шанс выиграть важный турнир за месяц до его завершения.

Но впереди у нас и эта игра, перед которой мне не нужно много говорить, чтобы настроить футболистов. Мы работаем над тактикой, но это очень простая игра для меня.

– Почему вы вернулись в «Реал»?

– Потому что ему нужен был тренер. Я был рад возвращению, но это было не мое решение. «Реал» поверил в то, что я могу сделать, и я наслаждаюсь работой здесь, – сказал Анчелотти.