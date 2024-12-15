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Экспертов на матчах АПЛ защитят от агрессии фанатов., нарушителей могут лишить абонементов, возможно угловое преследование. Болельщик «Ипсвича» оскорблял Кина в ходе работы в конце ноября

Экспертов на матчах АПЛ обеспечат дополнительной защитой от агрессии фанатов.

По данным Mail Sport, после переговоров между вещателями, Премьер-лигой и клубами было принято решение размещать сотрудников службы безопасности перед стойками на полях, где они расположены близко к местам общественного доступа.

Этот шаг был предпринят на фоне опасений, что рано или поздно какой-либо эксперт подвергнется физическому нападению. В последнее время произошел ряд инцидентов, в которых эксперты подвергались словесным и физическим оскорблениям.

Так, после ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Ипсвичем» (1:1) Роя Кина, который работал на матче в качестве эксперта Sky, постоянно оскорбляли фанаты. В конце концов Кин предложил одному из них встретиться позже на парковке. В прошлом сезоне экс-игрок «Юнайтед» уже подвергался физическому нападению, во время которого болельщик «Арсенала» ударил его головой в грудь.

Официальные лица считают, что некоторых фанатов рост социальных сетей воодушевил. Некоторые из них видят присутствие экспертов поблизости как возможность сделать себе имя, публикуя видео, на которых они бросаются оскорблениями и пытаются вызвать реакцию.

После переговоров было решено, что распорядители будут располагаться рядом с опасными зонами и принимать меры, если обнаружат, что кто-то перешел черту. Есть надежда, что любые последующие наказания послужат мощным сдерживающим фактором. Виновные будут идентифицированы, и их сезонные абонементы могут быть аннулированы. В худшем случае показания свидетелей могут способствовать уголовному преследованию.

«Обсудим на парковке». Кин поругался с фанатом «Ипсвича», оскорблявшим его после матча с «МЮ». Ирландец тренировал клуб 13 лет назад

Кин и Ричардс сцепились с фанатом «Арсенала». Его забрала полиция, а свидетель утверждает, что зачинщик − легенда «МЮ»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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