Рахим Стерлинг: «Знаем, насколько «Реал» хорош в ЛЧ, но история не имеет значения – это в прошлом»

поделился ожиданиями перед полуфиналом с .

Первая игра состоится 26 апреля в Манчестере.

«Мы знаем – не только по этому сезону, но и по предыдущим сезонам и истории – насколько они хороши в этом турнире.

Они забивали голы на последних минутах матчей, но у нас есть футболисты, которые участвовали в напряженных играх, и мы знаем, как с этим справиться. Думаю, у нас все будет хорошо.

Отсутствие матчей [в прошлые выходные] полезно для мадридцев, но все сводится к завтрашнему дню: кто готов морально и физически, у кого больше желания.

То, что было в истории, не имеет большого значения. Все это в прошлом. Все, что мы можем контролировать, – это правильная подготовка. Мы не можем сосредоточиться на их предыдущих играх. Мы сосредоточены на завтрашнем дне.

Каждый сезон мы являемся клубом, стремящимся побороться за все большие трофеи. Лига чемпионов – это то, до чего мы не дошли. И на этом мы сосредоточены», – сказал полузащитник .