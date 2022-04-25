Рахим Стерлинг: «Знаем, насколько «Реал» хорош в ЛЧ, но история не имеет значения – это в прошлом»

Рахим Стерлинг поделился ожиданиями перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Реалом».
Первая игра состоится 26 апреля в Манчестере.
«Мы знаем – не только по этому сезону, но и по предыдущим сезонам и истории – насколько они хороши в этом турнире.
Они забивали голы на последних минутах матчей, но у нас есть футболисты, которые участвовали в напряженных играх, и мы знаем, как с этим справиться. Думаю, у нас все будет хорошо.
Отсутствие матчей [в прошлые выходные] полезно для мадридцев, но все сводится к завтрашнему дню: кто готов морально и физически, у кого больше желания.
То, что было в истории, не имеет большого значения. Все это в прошлом. Все, что мы можем контролировать, – это правильная подготовка. Мы не можем сосредоточиться на их предыдущих играх. Мы сосредоточены на завтрашнем дне.
Каждый сезон мы являемся клубом, стремящимся побороться за все большие трофеи. Лига чемпионов – это то, до чего мы не дошли. И на этом мы сосредоточены», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».