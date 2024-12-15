«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 21:30

«РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт» Франкфурт в 14-м туре Бундеслиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3».

Сейчас «Айнтрахт» (27 очков) занимает 3-е, а «Лейпциг» (24 очка) – 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидирующие «Бавария» (33 очка) и «Байер» (29 очков) уже провели свои матчи вчера.

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