«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
«РБ Лейпциг» примет «Айнтрахт» Франкфурт в 14-м туре Бундеслиги.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3».
Сейчас «Айнтрахт» (27 очков) занимает 3-е, а «Лейпциг» (24 очка) – 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Лидирующие «Бавария» (33 очка) и «Байер» (29 очков) уже провели свои матчи вчера.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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