Габриэл Жезус: «Камбэки «Реала» в ЛЧ нельзя остановить, но «Ман Сити» верит в себя»

считает, что камбэки «Реала» в трудно остановить.

встретится с мадридским клубом в полуфинале турнира.

– Как остановить «Реал», который совершил камбэки против «ПСЖ» и «Челси» на «Сантьяго Бернабеу»?

– Это нельзя остановить. Почти все футболисты мадридцев имеют большой опыт выступлений в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Это очень важно.

Но мы верим в себя. В прошлом году наша команда дошла до финала и, к сожалению, проиграла, но мы дошли до этой стадии.

– В 2020 году вы вышли на поле на «Бернабеу», забили и добились удаления для Серхио Рамоса.

– Было очень сложно и напряженно, впрочем, как и всегда, когда играешь на «Бернабеу» против . Мы выиграли, но соперник старался.

Я был рад помочь своей команде, но теперь все будет по-другому, с другими игроками.

, который играл тогда, сейчас стал намного более зрелым. Он тот же игрок, но уже более зрелый.

Я его большой поклонник. Надеюсь, в будущем он будет становиться все лучше и лучше. Желаю ему удачи, но не против меня! – сказал нападающий «горожан».