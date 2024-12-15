ФИФА сослалась на подрядчика в ответе УАФ по поводу показа Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026: «Инфографическая карта была разработана третьей стороной»
Ранее Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА из-за карты, показанной в трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. На ней Крым является частью России – после референдума, проведенного в марте 2014 года, республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ. В видео ФИФА о процедуре жеребьевки отмечали команды, которые не могут встретиться по политическим причинам.
«Мы понимаем чувствительность данного вопроса.
Рассматриваемая инфографическая карта была разработана третьей стороной – внешним подрядчиком. Обнаружив проблему, мы приняли меры для удаления изображения из обращения.
Мы полностью осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном ущербе, который он мог причинить», – говорится в ответе ФИФА, опубликованном на сайте УАФ.
МИД Украины призвал ФИФА извиниться за показ Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026
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