Куртуа о «Ман Сити»: «Тяжелое противостояние. У них более стрессовая ситуация в лиге, чем у «Реала»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити».
Команды встретятся 26 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Это будет очень тяжелое противостояние, но радует то, что мы не играли на этих выходных.
Если на предстоящих выходных мы оформим чемпионство, то вечером в субботу у нас также будет время немного отпраздновать, а затем сосредоточиться на ответной игре с «Ман Сити».
«Горожане» также борются за победу в АПЛ, на очко опережают «Ливерпуль», у них ситуация более стрессовая.
Я предпочитаю ответный матч проводить дома. В ином случае такие камбэки, как с «ПСЖ» и «Челси», были бы невозможны», – отметил Куртуа.