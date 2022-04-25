Куртуа о «Ман Сити»: «Тяжелое противостояние. У них более стрессовая ситуация в лиге, чем у «Реала»

Вратарь поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити».

Команды встретятся 26 апреля в первом полуфинальном матче .

«Это будет очень тяжелое противостояние, но радует то, что мы не играли на этих выходных.

Если на предстоящих выходных мы оформим чемпионство, то вечером в субботу у нас также будет время немного отпраздновать, а затем сосредоточиться на ответной игре с .

«Горожане» также борются за победу в , на очко опережают «Ливерпуль», у них ситуация более стрессовая.

Я предпочитаю ответный матч проводить дома. В ином случае такие камбэки, как с «ПСЖ» и «Челси», были бы невозможны», – отметил Куртуа.