  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Данило об ультрас «Юве»: «Иногда они считают, что мы не выкладываемся, но это неправда, я тоже разочарован. Мы играем каждые 3 дня, все вносят вклад, чтобы вернуть клуб на вершину»
9

Данило об ультрас «Юве»: «Иногда они считают, что мы не выкладываемся, но это неправда, я тоже разочарован. Мы играем каждые 3 дня, все вносят вклад, чтобы вернуть клуб на вершину»

Данило высказался о ничьей «Ювентуса» с «Венецией» (2:2) в 16-м туре Серии А.

После матча игроки «Ювентуса» подошли к фанатской трибуне и были встречены оскорблениями и критикой со стороны ультрас. Душан Влахович накричал на болельщиков в ответ, жестом призвал их успокоиться, а затем показал большой палец, когда выкрики продолжились.

– Мы играем каждые 3 дня, всегда думаем о следующем матче. Победа над «Сити» дала нам больше мотивации, команды приезжает сюда, чтобы усложнить нам жизнь.

Я могу вам сказать: всегда приятно играть на стадионе, я всегда мотивирован, я чувствую себя как дома. Те, кто перешел в этом сезоне, пока еще не имеют синергии со стадионом. Ее нужно выстроить, это нормально, это не делается в одночасье.

Мы продолжаем, болельщики были очень хороши, они очень поддерживали нас, даже с «Болоньей» (2:2) и «Сити» (2:0) они были невероятны. Есть горечь и разочарование, я как фанат «Юве» также расстроен и разочарован. Мы объединяем сообщество, футболистов, руководителей, болельщиков, мы все вносим свой вклад, чтобы вернуть клуб на вершину.

– Что разозлило Влаховича, стычка с болельщиков была справедлива?

– Не знаю, почему он так разозлился. Сперва нужно было попытаться успокоить его, в конце игры мы должны успокоить всех и болельщиков, стоять перед ними с уважением.

Бывают случаи, когда они считают, что мы не выкладываемся. Но это неправда, мы проявляем себя и работаем. Все должно было быть лучше. Во вторник у нас есть возможность сразу же ответить агрессивно. Мы играем так много, и всегда есть возможность вернуться на поле и показать, что мы здесь, – сказал защитник «Ювентуса».

Во вторник туринцы дома сыграют с «Кальяри» в чемпионате Италии.

Ультрас «Юве» кричали «покажите яйца» и оскорбляли команду после ничьей с «Венецией». Влахович накричал на фанатов в ответ и показал большой палец, когда выкрики продолжились

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: IlBiancoNero
logoДушан Влахович
logoЮвентус
происшествия
болельщики
logoсерия А Италия
logoКальяри
logoМанчестер Сити
logoДанило
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБолонья
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мотта о стычке Влаховича с ультрас «Юве»: «Он первый, кто хочет переломить ситуацию. Фанаты вольны выражать свои чувства, но с уважением. Оскорбления неприятно слышать»
2сегодня, 11:11
Ультрас «Юве» кричали «покажите яйца» и оскорбляли команду после ничьей с «Венецией». Влахович накричал на фанатов в ответ и показал большой палец, когда выкрики продолжились
16сегодня, 10:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
МИД Украины призвал ФИФА извиниться за показ Крыма как части России на жеребьевке ЧМ-2026
2317 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» принимает «Хетафе», «Барселона» сыграет с «Леганесом»
21648 минут назадLive
Комментатор Лама о Винисиусе: «Он играет за «Реал», если так будет протестовать игрок из команды поменьше, его удалят. Судьи не осмеливаются противостоять сильным командам, возможно»
20сегодня, 12:47
«Вулвс» уволили тренера  О′Нила после 1:2 от «Ипсвича». 3 дня назад в клубе говорили, что сплотились вокруг Гари (BBC)
15сегодня, 12:35
Андрей Канчельскис: «В «Химках» непонятные нефутбольные люди. Тренер – испанец, часто фигурирует агент, живущий в Испании»
12сегодня, 12:17
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «МЮ», «Челси» сыграет с «Брентфордом»
396сегодня, 12:05
Лига чемпионов пока не покорилась Симеоне. Помогите Диего!
сегодня, 12:00Спецпроект
Пеп о том, был бы трофей самым большим достижением для «Ман Сити» в этом сезоне: «Самое большое уже достигнуто. Сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков»
49сегодня, 11:48
Легенды «Барсы» обыграли ветеранов «Реала» (2:1) в матче в честь Иньесты в Токио. Победу принес автогол Санса после прострела Андреса, 45 725 зрителей посетили игру
20сегодня, 11:34
Коло-Муани не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лионом». Это решение Энрике (Фабрис Хокинс)
19сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Вулвс» объявили об увольнении тренера О′Нила. Команда идет последнем в АПЛ, набрав 5 очков за 15 игр
4 минуты назад
«РБ Лейпциг» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
5 минут назад
Экспертов на матчах АПЛ защитят от агрессии фанатов., нарушителей могут лишить абонементов, возможно угловое преследование. Болельщик «Ипсвича» оскорблял Кина в ходе работы в конце ноября
220 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Комо», «Милан» против «Дженоа», «Лечче» обыграл «Монцу»
4623 минуты назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд принимает «Хоффенхайм», «Айнтрахт» играет с «РБ Лейпциг» на выезде
3331 минуту назад
Миодраг Божович: «Зенит» как всегда фаворит в чемпионской гонке. Хотел бы видеть российские команды в еврокубках в следующем году»
34 минуты назад
«Атлетико» – «Хетафе». Симеоне, Альварес и Гризманн в старте. Онлайн-трансляция
748 минут назадLive
Президент «Сьона»: «Миранчук вернется в общую группу в начале января. Должен быть готов к первой игре после паузы»
251 минуту назад
Солист «Руки Вверх!» Жуков о ЦСКА: «Надеемся, что обязательно зайдем в тройку. Предстоит много работы, это небыстрый процесс, но мы все хотим большего»
552 минуты назад
Хамес о 39-летнем Модриче: «Гений. С каждым днем становится только лучше»
459 минут назад
Рекомендуем