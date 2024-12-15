Данило об ультрас «Юве»: «Иногда они считают, что мы не выкладываемся, но это неправда, я тоже разочарован. Мы играем каждые 3 дня, все вносят вклад, чтобы вернуть клуб на вершину»

Данило высказался о ничьей «Ювентуса» с «Венецией» (2:2) в 16-м туре Серии А.

После матча игроки «Ювентуса» подошли к фанатской трибуне и были встречены оскорблениями и критикой со стороны ультрас. Душан Влахович накричал на болельщиков в ответ, жестом призвал их успокоиться, а затем показал большой палец, когда выкрики продолжились.

– Мы играем каждые 3 дня, всегда думаем о следующем матче. Победа над «Сити» дала нам больше мотивации, команды приезжает сюда, чтобы усложнить нам жизнь.

Я могу вам сказать: всегда приятно играть на стадионе, я всегда мотивирован, я чувствую себя как дома. Те, кто перешел в этом сезоне, пока еще не имеют синергии со стадионом. Ее нужно выстроить, это нормально, это не делается в одночасье.

Мы продолжаем, болельщики были очень хороши, они очень поддерживали нас, даже с «Болоньей» (2:2) и «Сити» (2:0) они были невероятны. Есть горечь и разочарование, я как фанат «Юве» также расстроен и разочарован. Мы объединяем сообщество, футболистов, руководителей, болельщиков, мы все вносим свой вклад, чтобы вернуть клуб на вершину.

– Что разозлило Влаховича, стычка с болельщиков была справедлива?

– Не знаю, почему он так разозлился. Сперва нужно было попытаться успокоить его, в конце игры мы должны успокоить всех и болельщиков, стоять перед ними с уважением.

Бывают случаи, когда они считают, что мы не выкладываемся. Но это неправда, мы проявляем себя и работаем. Все должно было быть лучше. Во вторник у нас есть возможность сразу же ответить агрессивно. Мы играем так много, и всегда есть возможность вернуться на поле и показать, что мы здесь, – сказал защитник «Ювентуса».

Во вторник туринцы дома сыграют с «Кальяри» в чемпионате Италии.

Ультрас «Юве» кричали «покажите яйца» и оскорбляли команду после ничьей с «Венецией». Влахович накричал на фанатов в ответ и показал большой палец, когда выкрики продолжились