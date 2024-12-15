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«Вулвс» объявили об увольнении тренера О′Нила. Команда идет последней в АПЛ, набрав 5 очков за 15 игр

«Вулверхэмптон» объявил об увольнении главного тренера Гари О′Нила.

Отставка случилась после субботнего поражения от «Ипсвич» со счетом 1:2.

В «Вулверхэмптоне» поблагодарили специалиста за работу и пожелали удачи в будущем.

Примечательно, что О′Нила уволили всего через три дня после того, как председатель совета директоров «Вулверхэмптона» Джефф Ши заявил, что после поражения от «Вест Хэма» (1:2) в понедельник клуб «сплотился» вокруг тренера.

О′Нил возглавил клуб всего за четыре дня до старта сезона-2023/24. Тогда «Вулверхэмптон» финишировал 14-м. В этом сезоне команда идет на последнем месте, набрав лишь 5 очков в 15 турах.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Вулверхэмптона»
logoВулверхэмптон
logoГари О′Нил
logoпремьер-лига Англия
отставки
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