«Вулвс» уволили тренера  О′Нила после 1:2 от «Ипсвича». 3 дня назад в клубе говорили, что сплотились вокруг Гари (BBC)

«Вулверхэмптон» уволил главного тренера Гари О′Нила.

Об этом пишет BBC и ряд других источников. Официально об увольнении не сообщалось.

Отставка случилась после субботнего поражения от «Ипсвич» со счетом 1:2.

Примечательно, что О′Нила уволили всего через три дня после того, как председатель совета директоров «Вулверхэмптона» Джефф Ши заявил, что после поражения от «Вест Хэма» (1:2) в понедельник клуб «сплотился» вокруг тренера.

О′Нил возглавил клуб всего за четыре дня до старта сезона-2023/24. Тогда «Вулверхэмптон» финишировал 14-м. В этом сезоне команда идет на последнем месте, набрав лишь 5 очков в 15 турах.