«Вулвс» уволили тренера О′Нила после 1:2 от «Ипсвича». 3 дня назад в клубе говорили, что сплотились вокруг Гари (BBC)
«Вулверхэмптон» уволил главного тренера Гари О′Нила.
Об этом пишет BBC и ряд других источников. Официально об увольнении не сообщалось.
Отставка случилась после субботнего поражения от «Ипсвич» со счетом 1:2.
Примечательно, что О′Нила уволили всего через три дня после того, как председатель совета директоров «Вулверхэмптона» Джефф Ши заявил, что после поражения от «Вест Хэма» (1:2) в понедельник клуб «сплотился» вокруг тренера.
О′Нил возглавил клуб всего за четыре дня до старта сезона-2023/24. Тогда «Вулверхэмптон» финишировал 14-м. В этом сезоне команда идет на последнем месте, набрав лишь 5 очков в 15 турах.
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем