Черчесов не волнуется из-за выборов президента Казахстанской федерации: «Это нормальный процесс. Кандидаты определились, ни с одним из них я лично не знаком»

Станислав Черчесов не волнуется из-за выборов президента казахстанской федерации футбола.

В начале ноября возглавлявший местную футбольную федерацию Адилет Барменкулов принял решение покинуть должность по собственному желанию. Он занимал этот пост с февраля 2022 года. При его участии в сборную Казахстана пригласили Черчесова.

– У вас были встречи с претендентами на пост президента Казахстанской федерации футбола?

– Нет. Выборы президента будут 20 декабря, кандидаты определились. Ни с одним из них я лично не знаком.

– Нет никакого волнения в ожидании выборов?

– А почему оно должно быть? (улыбается). Выборы – это нормальный процесс.

– Вот изберут человека, а он скажет, что еще в детстве смотрел матчи с вашим участием, поэтому не стоит переживать о работе в сборной.

– Давайте дождемся выборов, а все остальное уже потом обсудим, – сказал главный тренер сборной Казахстана.

Черчесов возглавил национальную команду в июне. Под его руководством Казахстан набрал 1 очко в 6 матчах в группе 3 дивизиона В Лиги наций.

Черчесов о сборной Казахстана: «Идет перестройка, Лига наций многое нам дала – могу сказать, куда идет европейский футбол. Давление – медицинский термин, у нас оно нормальное»