Павлюченко сравнил «Спартак» Станковича со сборной России на Евро-2008: «Когда в команде хорошие отношения, есть и результат»

Роман Павлюченко сравнил «Спартак» со сборной России периода Евро-2008.

«Когда в команде есть хорошее взаимопонимание между тренерским штабом и футболистами, хорошие отношения, есть и результат. У нас так было в 2008 году с Гусом Хиддинком . На чемпионате Европы сборная России была темной лошадкой, но у нас были отличные отношения в команде, уважение. Это и сыграло роль.

Думаю, в «Спартаке» сейчас происходит то же самое. Видно, что даже те, кто не играет, переживают за результат, все радуются забитым мячам. Это самое главное. Станкович нашел подход к футболистом, в «Спартаке» видна команда. Поэтому есть результат», — сказал бывший нападающий «Спартака ».