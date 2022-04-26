«Зенит» в 6 очках от титула, Щербакова не пойдет к Путину, Гран-при России по ФК отменен, травма Овечкина не серьезна, победа «Юве» с голом на 88-й, россияне из «Тампы» в Белом доме и другие новости

1. «Зенит» достаточно легко победил «Краснодар» (3:1), оторвался от «Динамо» на 6 баллов и находится в 6 очках от чемпионства. Артем Дзюба пропускал матч из-за мышечной травмы.

2. 26 апреля президент России Владимир Путин встретится с олимпийскими чемпионами Пекина-2022: Валиева, Кондратюк, Степанова приедут в Кремль, Большунов под вопросом, Щербаковой не будет.

3. Международный союз конькобежцев (ISU) отменил этап Гран-при России по фигурному катанию сезона-2022/23. США, Канада и Франция и еще 11 стран стали инициаторами такого шага.

4. «Ювентус» на 88-й минуте вырвал победу у «Сассуоло» благодаря голу Мойзе Кина. Таким образом, за 4 тура до конца Серии А «Милан» и «Интер» увеличили отрыв от «Наполи», а «Юве» – сократил до 1 очка.

5. Александр Овечкин вернется в состав «Вашингтона» «со дня на день». Травма форварда оказалась несерьезной.

6. Хави уступает показателям Роналда Кумана по итогам 32 матчей в «Барсе». У нидерландца было на 4 победы больше.

7. «ПСЖ» завершает процесс увольнения Маурисио Почеттино, неустойка на штаб – почти 15 млн евро. Зидан или Конте могут возглавить клуб.

8. Российские игроки «Тампы» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский посетили Белый дом. Президент США Джо Байден принял команду в честь победы в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах.

9. НБА. «Бостон» первым вышел во 2-й раунд плей-офф, не оставив шансов «Бруклину» (4-0). «Филадельфия» не смогла завершить серию с «Торонто» на своем паркете.

10. Лионель Месси останется в «ПСЖ» как минимум на сезон. Клуб готов строить команду вокруг него.

11. «Сент-Луис» номинировал нападающего Владимира Тарасенко на «Билл Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею. Номинанты от остальных клубов – тут.

12. Владимир Путин обсудит меры поддержки отечественных производителей спортивной продукции 26 апреля.

13. СКА-1946 впервые выиграл Кубок Харламова, обыграв «Красную Армию» 4-2 в серии. Матвей Мичков положил очередной лакросс, а Роман Ротенберг получил золотую медаль.

14. Депутат Госдумы Артем Туров обратился в Следственный комитет из-за выпуска «КраСавы» о ситуации на Украине.

15. НХЛ. В единственном матче дня «Чикаго» обыграл «Филадельфию» (3:1), Проворов сыграл более 30 минут.

16. «Реал» и защитник Антонио Рюдигер договорились о контракте до 2026 года. О переходе объявят в конце сезона.

17. Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС разгромил «Автодор» и повел 2-0, «Зенит» одержал вторую победу над «Енисеем».

18. Глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что не говорил про «безобразие от судей» на матче «Спартака», и назвал публикацию «фэйковой новостью».

Цитаты дня.

Карпин о словах Заремы про неограниченный бюджет в «Спартаке»: «Поржал. Любой игрок свыше 100 тысяч рублей – надо у 10 человек подписать бумаги»

Хореограф группы Тутберидзе о санкциях ISU к России: «Гребаные решатели судеб! Идет передел мира: Азия против Запада, свет против тьмы. Свет победит»

Родри: «Ман Сити» сильнее «Реала», но это нужно доказать на поле. Прекрасно знаем, как они играют»

Александр Жулин: «Сейчас общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания»

Василий Уткин: «Стыковые матчи «Спартака» я бы с интересом посмотрел. Желаю катастрофы людям, управляющим этой командой, они ее заслужили»

Гендиректор «Шахтера»: «Не вернемся в Донецк, если он будет российским, и не будем играть в чемпионате России»