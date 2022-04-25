Карпин о словах Заремы про неограниченный бюджет в «Спартаке»: «Поржал. Любой игрок свыше 100 тысяч рублей – надо у 10 человек подписать бумаги»

рассказал о реакции на слова .

После матча 26-го тура между и «Спартаком» Карпин сказал: «Если «Спартак» с бюджетом 100 млн евро не может обыграть «Ростов» с детьми, пускай говорят, что из-за судей. Мне было бы стыдно».

Супруга владельца московского клуба Леонида Федуна отреагировала на слова тренера: «Это говорит Валера, который ничего не выиграл в клубе при неограниченном бюджете?»

«Слова Салиховой? Неограниченный бюджет – меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал. Ни одного титула? Это правда. Два вторых места было. Две Лиги чемпионов было. Ну, окей.

Сумма трансферов при мне в ? Смешно же. Безграничный бюджет или неограниченный... Когда любая подпись игрока свыше 100 тысяч рублей, то надо везде подписывать бумаги у 10 человек. Какой это безграничный бюджет?

Задели ли меня слова Салиховой? Посмеялся. Вот и все», – сказал Карпин в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».