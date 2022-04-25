Хореограф группы Тутберидзе о санкциях ISU к России: «Гребаные решатели судеб! Идет передел мира: Азия против Запада, свет против тьмы. Свет победит»

Теги сборная России ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Алексей Железняков Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал решение ISU об отмене этапа Гран-при России в следующем сезоне.

«Гребаные решатели судеб! С каких пор они решили, что могут вершить судьбы людей?

Я всегда говорил и буду говорить, что спорт, искусство и вера должны быть вне политики. То, что они в очередной раз нас ограничили, ничего не значит. Идет полный передел мира, вот к этому нам нужно готовиться. Азия против Запада. Борьба света и тьмы. Свет победит.

ISU, если вы продолжите свою тупую никчемную политику, можете тогда похоронить свой спорт и себя прямо во дворе. Продолжайте свою тупую русофобию. Она вас и убьет. Аминь!» — сказал Железняков.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине

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