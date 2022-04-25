Хореограф группы Тутберидзе о санкциях ISU к России: «Гребаные решатели судеб! Идет передел мира: Азия против Запада, свет против тьмы. Свет победит»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал решение об отмене этапа Гран-при России в следующем сезоне.

«Гребаные решатели судеб! С каких пор они решили, что могут вершить судьбы людей?

Я всегда говорил и буду говорить, что спорт, искусство и вера должны быть вне политики. То, что они в очередной раз нас ограничили, ничего не значит. Идет полный передел мира, вот к этому нам нужно готовиться. Азия против Запада. Борьба света и тьмы. Свет победит.

ISU, если вы продолжите свою тупую никчемную политику, можете тогда похоронить свой спорт и себя прямо во дворе. Продолжайте свою тупую русофобию. Она вас и убьет. Аминь!» — сказал Железняков.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине