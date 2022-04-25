«Милан» и «Интер» увеличили отрыв от «Наполи», «Ювентус» – сократил до 1 очка. До конца Серии А 4 тура

По итогам 34-го тура чемпионата Италии шансы «Наполи» на титул уменьшились.

Команда Лучано Спаллетти потерпела поражение от «Эмполи» (2:3), пропустив три гола с 80-й по 87-ю минуту. На ее счету 67 очков, она занимает третье место в таблице.

«Милан» и , обыграв «Лацио» (2:1) и «Рому» (3:1) соответственно, увеличили отрыв от неаполитанцев. У «россонери» 74 очка, у «нерадзурри» – 72 и матч в запасе.

«Ювентус» благодаря победе над «Сассуоло» (2:1) сократил отставание от до 1 очка.

В следующем туре примет «Фиорентину», «Наполи» – «Сассуоло», «Интер» выступит в гостях у «Удинезе», дома встретится с «Венецией». Также «Интер» 27 апреля проведет перенесенную игру 20-го тура с «Болоньей».