Гендиректор «Шахтера»: «Не вернемся в Донецк, если он будет российским, и не будем играть в чемпионате России»

сообщил, что «Шахтер» ни в коем случае не будет играть в чемпионате России.

«В 2014 году мы покинули и играли по всей : во Львове, Харькове, Киеве. Но все это время у нас была лишь одна мечта – вернуться в Донецк. Мы продолжаем об этом мечтать и верим в то, что в будущем Донбасс и Донецк вернутся к Украине, а наша страна вновь будет едина, пусть даже это займет больше времени.

Если мы останемся без этой мечты, продолжать делать то, что мы делаем, будет трудно. Тяжело жить без своего города, без своей тренировочной базы, без болельщиков. Так что мы верим в нашу мечту.

Мы ни за что не вернемся в Донецк, если он будет российским. Мы украинский клуб, мы будем играть только в украинской лиге. Мы никогда не станем играть в чемпионате [России]. Это наша принципиальная позиция, хочу подчеркнуть», – сказал генеральный директор «Шахтера».