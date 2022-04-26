«Бостон» выиграл серию у «Бруклина» в четырех матчах и первым прошел во 2-й раунд

«Бостон» (2) во вторник победил «Бруклин» (7) со счетом 116:112 в четвертой встрече серии первого раунда плей-офф.

«Селтикс» выиграли серию в четырех матчах (4-0) и первыми в плей-офф-2022 оформили выход в полуфинал Восточной конференции.

«Бостон» теперь будет ждать победителя серии «Милуоки» – «Чикаго» (3-1).

Бостонская команда в середине регулярного чемпионата имела отрицательный баланс, но затем выдала результат 31-10 и поднялась на 2-е место в конференции.

Лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт в первых трех матчах серии выдал в сумме 19 из 52 с игры и 17 потерь. В понедельник форвард провел лучшую встречу в серии, набрав 39 очков, 9 передач и 7 подборов.

Бен Симмонс так и не дебютировал за «Нетс». Бруклинцы стали единственной командой в первом раунде плей-офф-2022, которая проиграла свою серию всухую.

Первый провал Кевина Дюрэнта. Бруклинский хаос превратил лучшего игрока мира в собственную тень

Серия «Бостон» – «Бруклин» украсит первый раунд плей-офф НБА. Здесь все: реванш, ненависть, дружба, битва разных стилей и стратегий