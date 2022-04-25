Родри: «Ман Сити» сильнее «Реала», но это нужно доказать на поле. Прекрасно знаем, как они играют»

считает, что «Манчестер Сити» сильнее .

– В чем главная опасность «Реала» при Анчелотти?

– Мы прекрасно знаем, как они играют, и осознаем, какой у них опыт в Лиге чемпионов. Они умеют терпеть и ждать своего момента для гола. В этом их главное достоинство.

«Реал» может не доминировать все 90 минут, но они всегда опасны. Нам нужно действовать внимательно и извлечь максимум из первого домашнего матча.

– Сыграет ли большую роль в противостоянии центр поля?

– Конечно, это возможно. Я должен сохранять спокойствие. Нам нужно будет проявить силу воли, если в какой-то момент нам придется потерпеть. Надо показать свой футбол.

Я считаю, что мы сильнее «Реала», но это нужно доказать на поле, – сказал полузащитник .

Английский клуб сыграет с «Реалом» в первом матче полуфинала завтра, 26 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.