Щербакова пропустит встречу олимпийских чемпионов Пекина-2022 с Путиным в Кремле

Российская фигуристка пропустит встречу олимпийских чемпионов Пекина-2022 с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Встреча состоится завтра, 26 апреля.

Все участники встречи прошли карантин, Щербакова же на карантин не уходила. Завтра она заявлена на шоу Этери Тутберидзе в Нижнем Новогороде.

, которая тоже будет выступать в шоу, опубликовала видео, как она вместе с Щербаковой летит в Нижний Новгород.

«Самара, спасибо! Вы очень крутые. А я уже прилетела в Нижний Новгород, завтра выступаем», – написала Щербакова в телеграме.

Щербакова завоевала золото в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Скоро Путин встретится с чемпионами Олимпиады-2022. Сможете назвать всех, кого ждут в Кремле?