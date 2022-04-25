«Зениту» нужно набрать 6 очков в 4 матчах для победы в РПЛ

нужно одержать еще 2 победы, чтобы завоевать чемпионство в этом сезоне.

Команда тренера Сергея Семака обыграла в 26-м туре (3:1) и лидирует в турнирной таблице с 58 очками. На втором месте идет , у москвичей 52 балла.

Таким образом, в оставшихся 4 матчах чемпионата сине-бело-голубым достаточно набрать 6 очков, чтобы гарантировать себе чемпионство. При равенстве очков по итогам сезона первое место займет команда из Санкт-Петербурга благодаря лучшим результатам личных встреч. В первом матче «Зенит» одержал победу над «Динамо» со счетом 4:1, во второй игре была зафиксирована ничья – 1:1.

В оставшихся турах РПЛ «Зенит» проведет домашние матчи с «Локомотивом» и «Химками», а также сыграет на выезде со «Спартаком» и «Нижним Новгородом». «Динамо» встретится с «Уралом» (дома), «Крыльями Советов» (на выезде), «Локомотивом» (в гостях) и «Сочи» (дома).

«Зенит» оторвался от «Динамо» на 6 очков. Когда оформят титул?