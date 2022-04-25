Путин обсудит меры поддержки отечественных производителей спортивной продукции 26 апреля

Президент России Владимир Путин обсудит меры поддержки отечественных производителей спортивной продукции.

Как сообщает пресс-служба Кремля, 26 апреля Путин примет участие в заседании президентского совета по физкультуре и спорту. Заседание пройдет в режиме видеосвязи.

В этот же день глава государства проведет встречу с победителями зимней Олимпиады-2022, которая проходила в Пекине.

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26 апреля Путин встретится с олимпийскими чемпионами Пекина-2022: Валиева, Кондратюк, Степанова приедут в Кремль, Большунов и Щербакова под вопросом