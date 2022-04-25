Хави уступает показателям Кумана по итогам 32 матчей в «Барсе». У Роналда на 4 победы больше

Теги Роналд Куман Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави проводит стартовый отрезок в «Барселоне» хуже, чем Роналд Куман.

По итогам 32 проведенных матчей в качестве главного тренера каталонцев Хави уступает результатам своего нидерландского предшественника.

Так, за 32 игры «Барса» при Хави одержала 17 побед, 8 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла.

С Куманом каталонская команда на этом промежутке добилась 21 победы, свела к ничьей 5 игр, а также 6 раз проиграла.

Вчера, 24 апреля, «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» уступила «Райо Вальекано» (0:1).

«Барса» проиграла 3-й подряд матч дома. До чемпионства «Реала» – 1 очко

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные