Хави уступает показателям Кумана по итогам 32 матчей в «Барсе». У Роналда на 4 победы больше

Хави проводит стартовый отрезок в «Барселоне» хуже, чем Роналд Куман.
По итогам 32 проведенных матчей в качестве главного тренера каталонцев Хави уступает результатам своего нидерландского предшественника.
Так, за 32 игры «Барса» при Хави одержала 17 побед, 8 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла.
С Куманом каталонская команда на этом промежутке добилась 21 победы, свела к ничьей 5 игр, а также 6 раз проиграла.
Вчера, 24 апреля, «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» уступила «Райо Вальекано» (0:1).
«Барса» проиграла 3-й подряд матч дома. До чемпионства «Реала» – 1 очко