Бэкстрем, Прайс, Гецлаф, Хара и Айкел номинированы на «Билл Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею

Ассоциация хоккейных журналистов объявила номинантов на приз «Билл Мастертон Трофи».
Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
На приз претендует один российский игрок – нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.
«Анахайм» – Райан Гецлаф
«Аризона» – Эндрю Лэдд
«Баффало» – Кайл Окпосо
«Калгари» – Крис Танев
«Каролина» – Антти Раанта
«Даллас» – Тайлер Сегин
«Детройт» – Марк Стаал
«Эдмонтон» – Крис Расселл
«Флорида» – Энтони Дюклер
«Лос-Анджелес» – Блэйк Лизотт
«Миннесота» – Джаред Сперджен
«Монреаль» – Кэри Прайс
«Нэшвилл» – Марк Боровецки
«Нью-Джерси» – Нико Хишир
«Айлендерс» – Здено Хара
«Рейнджерс» – Крис Крайдер
«Оттава» – Антон Форсберг
«Филадельфия» – Кевин Хэйс
«Питтсбург» – Брайан Бойл
«Сент-Луис» – Владимир Тарасенко
«Сан-Хосе» – Брент Бернс
«Сиэтл» – Джейден Шварц
«Тампа» – Алекс Киллорн
«Торонто» – Ондржей Каше
«Ванкувер» – Люк Шенн
«Вегас» – Джек Айкел
«Виннипег» – Джош Моррисси
«Вашингтон» – Никлас Бэкстрем
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