Бэкстрем, Прайс, Гецлаф, Хара и Айкел номинированы на «Билл Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею

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Ассоциация хоккейных журналистов объявила номинантов на приз «Билл Мастертон Трофи».

Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

На приз претендует один российский игрок – нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

«Анахайм» – Райан Гецлаф

«Аризона» – Эндрю Лэдд

«Бостон»Джейк Дебраск

«Баффало» – Кайл Окпосо

«Калгари» – Крис Танев

«Каролина» – Антти Раанта

«Чикаго»Дилан Строум

«Колорадо»Джек Джонсон

«Коламбус»Джастин Дэнфорт

«Даллас» – Тайлер Сегин

«Детройт» – Марк Стаал

«Эдмонтон» – Крис Расселл

«Флорида» – Энтони Дюклер

«Лос-Анджелес» – Блэйк Лизотт

«Миннесота» – Джаред Сперджен

«Монреаль» – Кэри Прайс

«Нэшвилл» – Марк Боровецки

«Нью-Джерси» – Нико Хишир

«Айлендерс» – Здено Хара

«Рейнджерс» – Крис Крайдер

«Оттава» – Антон Форсберг

«Филадельфия» – Кевин Хэйс

«Питтсбург» – Брайан Бойл

«Сент-Луис» – Владимир Тарасенко

«Сан-Хосе» – Брент Бернс

«Сиэтл» – Джейден Шварц

«Тампа» – Алекс Киллорн

«Торонто» – Ондржей Каше

«Ванкувер» – Люк Шенн

«Вегас» – Джек Айкел

«Виннипег» – Джош Моррисси

«Вашингтон» – Никлас Бэкстрем

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