Василий Уткин: «Стыковые матчи «Спартака» я бы с интересом посмотрел. Желаю катастрофы людям, управляющим этой командой, они ее заслужили»

хочет, чтобы сыграл в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ.

«Четыре тура до конца чемпионата, и волновать это должно в первую очередь «Спартак». Мне очень понравились рассуждения о том, что у «Спартака» остался довольно сложный календарь. Там есть матч с «Зенитом» и игры с «Уралом» и «Химками», которые, как и «Спартак», ведут борьбу за выживание, за то, чтобы не попасть в прямой вылет или вырваться из зоны переходных матчей. Обе игры «Спартак», кстати, проводит на выезде.

Суть здесь в чем. Невозможно занимать 10-е место и считать, что у тебя может быть простой календарь.

В матче с «Ростовом» на первый план снова выходит судейство. – учитель, преподает другим, как надо судить. Как известно, кто не может сам – учит других, кто не учит других и не может сам, тот учит других, как учить других. В этом отношении у Мешкова, мне кажется, хорошая карьера предстоит, он судья с однозначной, а не противоречивой репутацией. И это относится к играм не только «Спартака», под этим подпишутся «Локомотив» и кто угодно.

Проблема в том, что наши судьи плывут. Огромное количество ошибок связано еще и с тем, что судьи психуют. Я не очень понимаю, как можно было назначить пенальти за падение Полоза. Он даже упал не в том направлении, в котором двигался. Это картинное падение.

Можно что угодно говорить о судьях, тем более в этом нет ничего нового для российского чемпионата, но нужно как-то очень уж рьяно себя проявить, чтобы, сравняв счет на 90-й минуте, получить на 95-й. Как можно? Да еще с пенальти, кстати, вот в назначении этого пенальти вообще никаких вопросов нет.

Я бы, кстати, с интересом посмотрел стыковые матчи с участием «Спартака», прямо с интересом. Не потому, что я желаю зла, а потому что я желаю катастрофы людям, которые этой командой сейчас управляют. Они, мне кажется, ее абсолютно заслужили. Пускай они почувствуют себя на грани этой катастрофы.

Ведь говорится о чем угодно, кроме, например, дееспособности тренерского штаба. Что это за управление, матч-менеджмент, когда команда проигрывает на 95-й минуте?

И после этого раздаются истерические возгласы о том, что не нужно нам признание ошибок – очки давайте (мысль после матча с «Ростовом» – прим. Sports.ru). Если убрать там упоминания про судей, то это типичное выражение истеричной дамы, которая забыла дорогие очки в ресторане, вернулась за ними, а их там уже нет. И перед ней извиняются, хотя она сама забыла, и тут – очки давайте! «Платить будете» – еще есть такое замечательное детское выражение. Очки у «Спартака» есть, но это очки на носу Ваноли, других пока не наблюдается.

В этом смысле дно пробить невозможно, оно зафиксировано – это вылет из Премьер-лиги и участие в стыковых матчах. Близость дна почувствовать было бы, наверное, совсем неплохо, то есть к этому надо быть готовым. Я этого не желаю и против этого не выступаю, это покажет жизнь. Интересно, что в матче со «Спартаком» чемпионом может стать «Зенит» – пощады здесь ждать не стоит.

«Спартак» еще может выиграть Кубок России. Кстати, однажды команда уже брала Кубок и после этого вылетела – это был СКА (Ростов-на-Дону). Тогда команду, кстати, тренировал Владимир Федотов, в последствии ставший одним из самых любимых тренеров вот этого поколения», – сказал блогер и журналист.

«Спартак» в трех очках от стыков, «Зенит» может оторваться на шесть от «Динамо» – рассматриваем таблицу