США, Канада и Франция и еще 11 стран стали инициаторами отмены этапа Гран-при в России

США, Канада, Франция стали инициаторами отмены этапа Гран-при по фигурному катанию в России, сообщает .

Эти страны, а также Италия, Словакия, Чехия, Испания, Швейцария, Австрия, Норвегия, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония выступили с требованием отменить российский этап Гран-при, а также не пускать представителей России на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в июне.

Сегодня ISU объявил, что Россия не примет этап Гран-при в следующем сезоне. Отстранение россиян от международных стартов осталось в силе.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине