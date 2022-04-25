Александр Жулин: «Сейчас общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ISU Александр Жулин сборная Армении Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о санкциях ISU в отношении России.

Сегодня стало известно, что в следующем сезоне страна не примет этап Гран-при. При этом решение об отстранении россиян от международных стартов осталось в силе.

«Ситуация крайне ужасная. Осталась только одна альтернатива – чемпионат Армении (который пройдет с участием российских фигуристов – Sports.ru). Но по сравнению с мировыми чемпионатами это, конечно, смешно.

Последствия от такого решения будут просто ужасные. Это отразится на всем фигурном катании. Мировые чемпионаты без российских спортсменов – жалкое подобие.

Но сейчас идет общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания», – сказал Жулин.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные