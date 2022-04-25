Александр Жулин: «Сейчас общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о санкциях ISU в отношении России.

Сегодня стало известно, что в следующем сезоне страна не примет этап Гран-при. При этом решение об отстранении россиян от международных стартов осталось в силе.

«Ситуация крайне ужасная. Осталась только одна альтернатива – чемпионат Армении (который пройдет с участием российских фигуристов – Sports.ru). Но по сравнению с мировыми чемпионатами это, конечно, смешно.

Последствия от такого решения будут просто ужасные. Это отразится на всем фигурном катании. Мировые чемпионаты без российских спортсменов – жалкое подобие.

Но сейчас идет общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания», – сказал Жулин.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине