Хачатурянц о словах про «безобразие от судей» на матче «Спартака»: «Я ничего подобного не говорил. Получил извинения от журналиста, но фэйковая новость уже вышла»

прокомментировал приписываемые ему слова о судействе на игре .

Как ранее сообщил «Спорт-Экспресс», президент назвал работу на игре 26-го тура безобразной.

«Мягкую формулировку нашел журналист Антон Иванов, который процитировал как бы мои слова. Конечно же, я не просто ничего подобного не говорил и не мог бы допустить подобное высказывание ни во время футбольного матча, ни после него до того, как пройдет экспертно-судейская комиссия.

Я получил официальные извинения от Антона Иванова по, как он сказал, недопониманию этой ситуации. Но, к сожалению, как всегда бывает, уже фэйковая новость вышла, получила отзывы, а дальше их извинения и опровержения моих слов, как правило, уже никого не интересуют», – сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

Угрозы Хачатурянца судьям – пустое шоу, которое показывает слабость системы