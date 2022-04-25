26 апреля Путин встретится с олимпийскими чемпионами Пекина-2022: Валиева, Кондратюк, Степанова приедут в Кремль, Большунов и Щербакова под вопросом

26 апреля в Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с с олимпийскими чемпионами Пекина-2022.
На встрече должны присутствовать лыжники Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов, а также фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Участие Анны Щербаковой и Александра Большунова под вопросом: Большунов может пропустить встречу из-за состояния здоровья, а Щербакова не проходила карантин.
Остальные спортсмены перед встречей с президентом прошли карантин как минимум в 10 дней.
Будет ли Щербакова на встрече с Путиным? Другие олимпийские чемпионы на карантине, а Аня выступает в шоу по стране