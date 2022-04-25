26 апреля Путин встретится с олимпийскими чемпионами Пекина-2022: Валиева, Кондратюк, Степанова приедут в Кремль, Большунов и Щербакова под вопросом

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 26 апреля в Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с с олимпийскими чемпионами Пекина-2022.

На встрече должны присутствовать лыжники Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов, а также фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Участие Анны Щербаковой и Александра Большунова под вопросом: Большунов может пропустить встречу из-за состояния здоровья, а Щербакова не проходила карантин.

Остальные спортсмены перед встречей с президентом прошли карантин как минимум в 10 дней.

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