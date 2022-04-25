Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС – «Автодор», «Зенит» сыграет с «Енисеем»

В понедельник, 25 апреля, состоятся вторые матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф лиги ВТБ.

Казанский УНИКС примет саратовский (1-0).

Санкт-петербургский дома сыграет с красноярским (1-0).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

УНИКС ведет в серии – 1-0

«Зенит» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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