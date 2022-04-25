Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС – «Автодор», «Зенит» сыграет с «Енисеем»

Теги результаты УНИКС Зенит Автодор Енисей Единая лига ВТБ Баскетбол

В понедельник, 25 апреля, состоятся вторые матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Казанский УНИКС примет саратовский «Автодор» (1-0).

Санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с красноярским «Енисеем» (1-0).

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

УНИКС – Автодор 18:11 (1 четверть)
Дата проведения
25 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

УНИКС ведет в серии – 1-0

Зенит – Енисей
Дата проведения
25 апреля, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

«Зенит» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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