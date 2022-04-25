Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС – «Автодор», «Зенит» сыграет с «Енисеем»

В понедельник, 25 апреля, состоятся вторые матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС примет саратовский «Автодор» (1-0).
Санкт-петербургский «Зенит» дома сыграет с красноярским «Енисеем» (1-0).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 25 апреля, 19.00, «Баскет-холл»
УНИКС ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 25 апреля, 20.00, «Сибур Арена»
«Зенит» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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