Тарасенко номинирован на «Билл Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею

«Сент-Луис» номинировал нападающего Владимира Тарасенко на приз «Билл Мастертон Трофи».

Награда вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Тарасенко перенес три операции на плече за 28 месяцев. Он провел всего 34 игры за два предыдущих регулярных чемпионата НХЛ.

В нынешнем сезоне он сыграл 73 матча и идет на первом месте в клубе по голам (34) и очкам (82).

Тарасенко стал первым игроком «Блюз» с 80 и более очками, начиная с сезона-2002/03. Тогда Павол Демитра набрал 93 балла в 78 играх.