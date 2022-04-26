НБА. Плей-офф. «Бруклин» принимает «Бостон», «Филадельфия» – «Торонто», «Даллас» – «Юту»

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В понедельник, 25 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Бруклин» на своей площадке попытается продлить серию с «Бостоном» (0-3).

«Филадельфия» дома может оформить победу в серии с «Торонто» (3-1). «Даллас» примет «Юту» (2-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Бруклин – Бостон 50:58 (перерыв)
Дата проведения
26 апреля, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча
Бруклин
Дюрэнт (20), Сет Карри (10), Ирвинг (7), Браун (0), Драммонд (0) – старт; Клэкстон (6), Миллс (5), Драгич (2), Гриффин (0).
Бостон
Браун (12), Тейтум (12), Смарт (5 + 7 передач), Хорфорд (5), Тайс (4 + 7 подборов) – старт; Г. Уильямс (12), Уайт (7), Р. Уильямс (1), Притчард (0).

«Бостон» ведет в серии – 3-0

Филадельфия – Торонто 4:10 (1 четверть)
Дата проведения
26 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча
Филадельфия
Харден (4), Макси (0), Харрис (0), Эмбиид (0), Грин (0).
Торонто
Ануноби (4), Сиакам (3), Берч (3), Барнс (0), Трент (0).

«Филадельфия» ведет в серии – 3-1

Даллас – Юта
Дата проведения
26 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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