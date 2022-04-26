НБА. Плей-офф. «Бруклин» принимает «Бостон», «Филадельфия» – «Торонто», «Даллас» – «Юту»

В понедельник, 25 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Бруклин» на своей площадке попытается продлить серию с «Бостоном» (0-3).

«Филадельфия» дома может оформить победу в серии с «Торонто» (3-1). «Даллас» примет «Юту» (2-2).

НБА

Первый раунд

«Бостон» ведет в серии – 3-0

«Филадельфия» ведет в серии – 3-1

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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