НБА. Плей-офф. «Бруклин» принимает «Бостон», «Филадельфия» – «Торонто», «Даллас» – «Юту»

В понедельник, 25 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Бруклин» на своей площадке попытается продлить серию с «Бостоном» (0-3).
«Филадельфия» дома может оформить победу в серии с «Торонто» (3-1). «Даллас» примет «Юту» (2-2).
НБА
Первый раунд
- Дата проведения
- 26 апреля, 02.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Дюрэнт (20), Сет Карри (10), Ирвинг (7), Браун (0), Драммонд (0) – старт; Клэкстон (6), Миллс (5), Драгич (2), Гриффин (0).
- Бостон
- Браун (12), Тейтум (12), Смарт (5 + 7 передач), Хорфорд (5), Тайс (4 + 7 подборов) – старт; Г. Уильямс (12), Уайт (7), Р. Уильямс (1), Притчард (0).
«Бостон» ведет в серии – 3-0
- Дата проведения
- 26 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
«Филадельфия» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 26 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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