Байден встретился с игроками «Тампы»: «Что, черт возьми, у вас в воде? Эти парни выиграли два Кубка Стэнли подряд и могут оказаться здесь в следующем году»

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Джо Байден встретился с игроками «Тампы» в Белом доме.

Клуб посетил президента США в честь победы в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах.

«Сейчас хорошее время, чтобы быть болельщиком в Тампе.

Я не знаю, что, черт возьми, у вас там в воде?

Победа «Тампа-Бэй Бакканирс» в Супербоуле, победа «Рейс». А эти парни позади меня выиграли два Кубка Стэнли подряд. И они могут оказаться здесь в следующем году, кто знает», – сказал Байден. 

Напомним, в составе «Тампы» выступают россияне Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.

Фото: твиттер Джо Смита

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